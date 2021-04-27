اليوم السابع
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"جونسون" يتعرض لانتقادات عقب تصريحه بأنه يفضل "تكدس الجثث على فرض الإغلاق"

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 11:52 ص
"جونسون" يتعرض لانتقادات عقب تصريحه بأنه يفضل "تكدس الجثث على فرض الإغلاق" بوريس جونسون
لندن (أ ش أ)

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ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون تعرض لانتقادات لاذعة وضغوطا متزايدة بعد مزاعم جديدة بأنه أخبر مساعديه بأنه يفضل أن تتكدس الجثث بسبب فيروس كورونا على فرض إغلاق آخر فى البلاد، وهو التصريح الذى نفاه رئيس الوزراء البريطانى.
 
وكان جونسون قد جادل أيضا خلال نقاش حكومى فى سبتمبر الماضى بأن عمليات الإغلاق كانت "جنونية" بسبب التأثير الشديد على الاقتصاد.
 
وأشارت صحيفة الجارديان البريطانية -فى سياق تقرير أوردته فى موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، إلى أن ذلك يأتى وسط ضجة متزايدة بعد أن ورد أن عددا من المصادر نقلت عن جونسون قوله إنه مستعد لترك "الجثث تتراكم" بدلا من الأمر بفرض إغلاق ثالث.
 
غير أن رئيس الوزراء قد وصف هذا الادعاء بأنه "هراء كامل".
 
وأضافت الصحيفة أن جونسون سيسعى لتهدئة الوضع المعلق بتصريحه المزعوم فى اجتماع لمجلس الوزراء فى وقت لاحق اليوم، ومن المتوقع أن يطلب من زملائه التركيز على قضايا اليوم ، مثل كوفيد-19 والاقتصاد.

بريطانيا

بوريس جونسون

الاغلاق فى بريطانيا

كورونا

فيروس كورونا

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