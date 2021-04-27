توفير 450 ألف عبوة من عقار ريمديسفير للهند لمواجهة أعراض كورونا

كتبت أمل علام

قالت شركة جيلياد الأمريكية إنها ستمنح الهند ما لا يقل عن 450 ألف عبوة من عقار ريمديسفير المضاد للفيروسات وتساعد فى تعزيز الإنتاج، فى الوقت الذى تعانى فيه ثانى أكبر دولة فى العالم من حيث عدد السكان من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقالت الوكالة إنه تمت الموافقة على عقار ريميديسفيرRemdesivir فى الهند للاستخدام الطارئ المقيد لعلاج حالات كورونا الشديدة، لكن المستشفيات تواجه نقصًا فى الإمدادات بسبب الاستخدام العشوائى ويتم بيع الدواء بأكثر من 10 أضعاف سعره المدرج فى السوق السوداء.

وأثار النقص مخاوف بشأن التخزين حيث يصطف الناس خارج العيادات والمستشفيات لشراء الدواء ويذهب الملايين إلى وسائل التواصل الاجتماعى لتأمين الإمدادات.

في وقت سابق من هذا الشهر حظرت الهند تصدير الدواء والمكونات الصيدلانية الفعالة المستخدمة في صنعه.

وقامت 7 شركات هندية بترخيص العقار من شركة جلياد، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 3.9 مليون وحدة شهريًا، وقالت جيلياد يوم الاثنين، إن جميعهم قاموا بتوسيع أحجام دفعاتهم وإضافة مرافق تصنيع جديدة ومصنعين محليين للعقود.

وقال مسئول صحى كبير بالحكومة الهندية الأسبوع الماضي إن عقار ريميديسيفير مخصص فقط للمرضى الذين يحتاجون إلى الأكسجين.

وأضافت شركة الأدوية الروسية فارماسينتيز يوم الاثنين أنها مستعدة لشحن ما يصل إلى مليون عبوة من ريميديسيفير إلى الهند بنهاية مايو بمجرد حصولها على موافقة الحكومة الروسية.

وأبلغت الهند عن أكثر من 300 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوميًا على مدار الأيام الستة الماضية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أنها سجلت 17.31 مليون إصابة و195123 حالة وفاة، على الرغم من أن خبراء الصحة يقولون إن الأرقام من المرجح أن تكون أعلى.

وتعهدت دول من بينها بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة بالدعم، بينما وصفت منظمة الصحة العالمية الوضع بأنه "يبعث على الأسى".