توافق مصرى أردنى لتشكيل وفود لزيادة التبادل التجارى بقطاع الأثاث

كتب - إسلام سعيد

توافق المجلس التصديرى للأثاث مع نقابة مصنعى وتجار الأثاث في الأردن على تبادل المعلومات بين قطاعي الاثاث وتطوير الخدمات بين المصدر المصري والمستورد الأردنى والعكس، كما توافق الطرفان على ايجاد فرص تجارية بين البلدين والتعاون في كافة الفعاليات التجارية والمعارض وتشكيل وفود تجارية بين الطرفين لضمان تسهيل اللقاءات التجارية.

وكشف المجلس التصديرى للأثاث خلال ندوة إليكترونية مع الجانب الأردنى، أنه جرى التوافق على عرض البنود السابقة في صورة برتوكول تعاون، على أن يتم دراسته من قبل الطرفين وتوقيعه رسميًا في حال التوافق على جميع البنود.

وأعلنت منى عبود رئيس المكتب التجاري المصري في الأردن، عن التجهيز لتنظيم زيارة لمستوردى الأثاث من الأردن إلى السوق المصرى بالتنسيق مع المجلس التصديرى للأثاث، لزيادة التعاون التجاري بين البلدين في قطاع صناعة الأخشاب والأثاث.

وأعلنت نهى نهاد المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للأثاث، أن السوق الأردنى يعتبر سادس سوق يستقبل واردات الأثاث المصرى، مشيرة إلى أهمية التواصل الدائم مع الجانب الأردنى لبحث إيجاد وسائل جديدة لزيادة التعاون التجارى لقطاع الأثاث بين البلدين.

وبدوره استعرض محمد علاء مدير الخدمات الحكومية للمجلس التصديرى للأثاث، خلال ندوة إليكترونية نظمها المجلس اليوم بمشاركة ممثلين عن الجانب الأردنى وبحضور منى عبود رئيس المكتب التجارى في الأردن، أهم الأرقام عن صادرات مصر من الأثاث للأردن والتى سجلت 11 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 13 مليون دولار عام 2019 متراجعًا 15 %

وأوضح خلال الندوة الإليكترونية التى انعقدت اليوم، أن صادرات المراتب سجلت 400 ألف دولار خلال 2020 مرتفعة من 200 ألف دولار خلال 2019، والأخشاب المصنعة سجلت مائة ألف دولار تقريباً 2020، ومنتجات خشبية أخرى سجلت متوسط 50 ألف دولار كمعدلات تصدير للأردن.