اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 أبريل 2021 12:24 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

المجلس التصديرى للأثاث: 11 مليون دولار صادرات القطاع للأردن خلال 2020

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 11:49 ص
المجلس التصديرى للأثاث: 11 مليون دولار صادرات القطاع للأردن خلال 2020 صورة أرشيفية
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت نهى نهاد المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للأثاث، أن السوق الأردنى يعتبر سادس سوق يستقبل واردات الأثاث المصرى، مشيرة إلى أهمية التواصل الدائم مع الجانب الأردنى لبحث إيجاد وسائل جديدة لزيادة التعاون التجارى لقطاع الأثاث بين البلدين.

وبدوره استعرض محمد علاء مدير الخدمات الحكومية للمجلس التصديرى للأثاث، خلال ندوة إليكترونية نظمها المجلس اليوم بمشاركة ممثلين عن الجانب الأردنى وبحضور منى عبود رئيس المكتب التجارى في الأردن، أهم الأرقام عن صادرات مصر من الأثاث للأردن والتى سجلت 11 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 13 مليون دولار عام 2019 متراجعًا 15 %

وأوضح خلال الندوة الإليكترونية التى انعقدت اليوم، أن صادرات المراتب سجلت 400 ألف دولار خلال 2020 مرتفعة من 200 ألف دولار خلال 2019، والأخشاب المصنعة سجلت مائة ألف دولار تقريباً 2020، ومنتجات خشبية أخرى سجلت متوسط 50 ألف دولار كمعدلات تصدير للأردن.

 

صادرات الاثاث المصري للأردن
صادرات الاثاث المصري للأردن

 


صادرات الاثاث

الاثاث المصرى

تصدير الاثاث

الاثاث المصرى في الاردن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة