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تعرف على اسعار اللحوم البلدى اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 08:00 ص
تعرف على اسعار اللحوم البلدى اليوم الثلاثاء لحوم - ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار اللحوم البلدى سجلت اليوم الثلاثاء 27 - 4-2021، استقرارا بمحلات الجزارة والهايبر ماركت.
 
وسجلت  أسعار اللحوم الكندوز، 120-140 جنيها، سجلت الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها. 
 
 
واستقر سعر كباب الحلة، عند 130-145 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

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سعر الضأن

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