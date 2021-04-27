اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 أبريل 2021 09:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بث مباشر.. كيف يتم تحفيظ القرآن داخل الكتاب فى الأقصر

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 07:56 م
بث مباشر.. كيف يتم تحفيظ القرآن داخل الكتاب فى الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثاً مباشراً من كٌتاب لتحفيظ القرآن الكريم للأطفال بمحافظة الأقصر، تم خلاله رصد أسلوب وطريقة تحفيظ القرآن داخل الكتاب الذي يعد أحد المنارات القرآنية لتحفيظ أطفال قرية نجع الخطباء بمدينة الأقصر كتاب الله، وهو "كتاب الرحمة" المسمى بكتاب الشيخ عبد اللطيف لشهرة الشيخ بالقرية وحب الأطفال له، والذى أقيم منذ 7 شهور وحاز شهرة كبيرة بمختلف أرجاء المدينة للأسلوب المميز الذى يقوم به الشيخ مع الأطفال فى تحفيظهم كتاب الله وتدريبهم على التلاوة الصحيحة وأحكام التجويد وقصص القرآن وغيرها من علوم الدين التى تصل للأطفال بكل سهولة ويسر.

 
وفى هذا الصدد قال الشيخ عبد اللطيف محمد النوبى من منطقة نجع الخطباء بمحافظة الأقصر، أنه تم إعداد مكتب تحفيظ الرحمة لتحفيظ القرآن الكريم، والذى يتم خلاله تحفيظ الأطفال من الأولاد والفتيات من عمر 4 سنوات فما فوق، مؤكداً على أنه يقوم بتجميع الأطفال داخل الكتاب برعاية أسرهم الراغبين فى تعليم أبناؤهم وحفظهم لكتاب الله.
 
وأوضح الشيخ عبد اللطيف النوبى لـ"اليوم السابع"، أنه داخل كتاب الرحمة لا يقتصر الأطفال على حفظ كتاب الله فقط، ولكن توجد سابورة تم تجهيزها للعلم والتدارس مع الأطفال لتقديم علم القرآن لهم، بتعليم أحكام التجويد لقراءة القرآن بطريقة صحيحة بإذن الله وذلك فى يوم محدد، كما توجد حوامل تبرع من أهل الخير يتم عبرها عمل مقرأة مرتين أسبوعياً للأطفال، حيث يتم فرد المصاحف وشرح على السبورة لتطبيق الأحكام فى هذا المكان لتلاوة القرآن، كما يتم تعليم الأطفال الألف باء من الصغار بالتشكيل الصحيح فى القرآن الكريم.
 

الاقصر

تحفيظ القران الكريم بالاقصر

كتاب الشيخ عبد اللطيف بالاقصر

اخبار اليوم

حفظ كتاب الله

اخبار المحافظات

اطفال يحفظون القران بالاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأزهر يدشن "مدرسة الإمام الطيب" لحفظ القرآن الكريم وتجويده.. تهدف لتعليم الطلبة الأجانب النطق الصحيح لآيات الكتاب العزيز وتأهيلهم لإتقان علومه.. المدرسة تقبل الوافدين من الخارج والملتحقين بالجامعات الأخرى

الخميس، 22 أبريل 2021 07:00 ص

ملائكة القرآن.. " آية وزهرة " شقيقتان تتنفاسان فى حفظ القرآن.. حصلتا على المركز الأول فى مسابقة التعليم بالشرقية.. أتمتا حفظ كتاب الله بعمر 9 سنوات.. ووالدتهما: حفظت القرآن معهن وحقت حلمى.. فيديو وصور

الأربعاء، 21 أبريل 2021 11:00 م

حقا إنها أسرة قرآنية.. عائلة أذهلت السوشيال ميديا بترتيل القرآن والإنشاد الديني.. 5 أبناء ينتسبون للأزهر الشريف حاملين كتاب الله.. يخوضون منافسات بينهم على القراءة والإمتاع.. والأب: حفظوا القرآن لوجه الله فقط

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 12:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة