بث مباشر.. كيف يتم تحفيظ القرآن داخل الكتاب فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثاً مباشراً من كٌتاب لتحفيظ القرآن الكريم للأطفال بمحافظة الأقصر، تم خلاله رصد أسلوب وطريقة تحفيظ القرآن داخل الكتاب الذي يعد أحد المنارات القرآنية لتحفيظ أطفال قرية نجع الخطباء بمدينة الأقصر كتاب الله، وهو "كتاب الرحمة" المسمى بكتاب الشيخ عبد اللطيف لشهرة الشيخ بالقرية وحب الأطفال له، والذى أقيم منذ 7 شهور وحاز شهرة كبيرة بمختلف أرجاء المدينة للأسلوب المميز الذى يقوم به الشيخ مع الأطفال فى تحفيظهم كتاب الله وتدريبهم على التلاوة الصحيحة وأحكام التجويد وقصص القرآن وغيرها من علوم الدين التى تصل للأطفال بكل سهولة ويسر.





وفى هذا الصدد قال الشيخ عبد اللطيف محمد النوبى من منطقة نجع الخطباء بمحافظة الأقصر، أنه تم إعداد مكتب تحفيظ الرحمة لتحفيظ القرآن الكريم، والذى يتم خلاله تحفيظ الأطفال من الأولاد والفتيات من عمر 4 سنوات فما فوق، مؤكداً على أنه يقوم بتجميع الأطفال داخل الكتاب برعاية أسرهم الراغبين فى تعليم أبناؤهم وحفظهم لكتاب الله.

وأوضح الشيخ عبد اللطيف النوبى لـ"اليوم السابع"، أنه داخل كتاب الرحمة لا يقتصر الأطفال على حفظ كتاب الله فقط، ولكن توجد سابورة تم تجهيزها للعلم والتدارس مع الأطفال لتقديم علم القرآن لهم، بتعليم أحكام التجويد لقراءة القرآن بطريقة صحيحة بإذن الله وذلك فى يوم محدد، كما توجد حوامل تبرع من أهل الخير يتم عبرها عمل مقرأة مرتين أسبوعياً للأطفال، حيث يتم فرد المصاحف وشرح على السبورة لتطبيق الأحكام فى هذا المكان لتلاوة القرآن، كما يتم تعليم الأطفال الألف باء من الصغار بالتشكيل الصحيح فى القرآن الكريم.