باكستان توسع نطاق التطعيم ضد "كورونا" ليشمل الأعمار بين 40 و49 عامًا

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أعلن الوزير الاتحادي للتخطيط والتنمية في باكستان، أسد عمر، توسع بلاده في نطاق حملة التطعيم ضد (كوفيد-19)، ليبدأ غدًا التسجيل للفئات العمرية بين 40 و49 عامًا لتلقي اللقاح.

وقال عمر في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها شبكة "جيو نيوز" الباكستانية إن الحكومة قررت أيضًا بدء التطعيم ضد المرض دون ترتيب مُسبق مع جميع المواطنين المُسجلين في الفئة العمرية 50 عامًا أو أكثر.

وحث عمر الأشخاص (الذين يبلغون من العمر 40 عامًا) أو أكبر على التسجيل لتلقي اللقاح وتشجيع الآخرين لإجراء ذلك.

وتقدم باكستان في الوقت الحالي تطعيمات للقاحات الصينية المضادة للفيروس لمن تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر، وللمختصين في مجال الرعاية الصحية.

ووفقّا للمركز الوطني للعمليات والقيادة المعني بمكافحة كورونا، فإنه تم تطعيم أكثر من 1.8 مليون شخص في البلاد ضد الفيروس حتى الآن.

وكانت باكستان قد أعلنت - تسجيل 4 آلاف و825 إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 800 ألف و452 حالة.

كما سجلت البلاد خلال نفس الفترة 70 وفاة جديدة؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 17 ألفا و187 حالة وفاة.