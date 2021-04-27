انتخب السفير الأردنى محمود ضيف الله الحمود رئيساً للجنة القانون الدولى للأمم المتحدة فى دورتها الـ72 التى تنعقد فى جنيف هذا العام، وذلك للمرة الأولى التى يتم فيها انتخاب أردنى وعربى لرئاسة اللجنة منذ تأسيسها قبل سبعة عقود.
وتعنى اللجنة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، بتطوير أحكام القانون الدولى وتدوينها وقامت بصياغة مسودات العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية، مثل معاهدة قانون البحار واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، وميثاق المحكمة الجنائية الدولية، وأرست العديد من المبادئ القانونية التى اعتمدتها الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.
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