وتعنى اللجنة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، بتطوير أحكام القانون الدولى وتدوينها وقامت بصياغة مسودات العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية، مثل معاهدة قانون البحار واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، وميثاق المحكمة الجنائية الدولية، وأرست العديد من المبادئ القانونية التى اعتمدتها الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.