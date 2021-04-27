المملكة المتحدة: لا نملك فائضا من لقاحات "كورونا" لإرسالها للهند

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قال ناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الثلاثاء، إن بلاده لا تملك فائضا في الوقت الحالي من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" كي ترسلها إلى الهند، التي تواجه موجة من تفشي الوباء هي الأسوأ عالميا، مؤكدا أن المملكة المتحدة تعطي الأولوية لتطعيم مواطنيها ضد الفيروس.

وقال المتحدث للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كانت لندن تخطط لإرسال جرعات من اللقاح إلى الهند، "التزمنا في فبراير بإرسال جرعات زائدة من المعروض في المملكة المتحدة لمجمع الشراء (الخاص ببرنامج) كوفاكس وللبلدان التي تحتاج (للقاحات) بمجرد أن تكون متاحة"، حسب ما نقلت عنه صحيفة "ذا جارديان"، البريطانية عبر موقعها الإلكتروني.

وأضاف "في الوقت الحالي، نتحرك عبر قائمة أولويات المملكة المتحدة الخاصة بتوزيعنا المحلي وليست لدينا جرعات زائدة"، لكنه أوضح أن الحكومة البريطانية ستبقي ذلك الأمر تحت الدراسة.

وتعد المملكة المتحدة إحدى أكثر دول العالم من حيث عدد جرعات اللقاحات المقدمة للسكان ونسبة من تلقوا التطعيم حتى الآن. وتعتمد بشكل أساسي على اللقاح الذي تنتجه شركة "أسترازينيكا" البريطانية-السويدية.

وأعلنت الحكومة البريطانية، السبت الماضي، تقديم الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح إلى أكثر من نصف السكان بواقع أكثر من 5ر33 مليون شخص من أصل 8ر66 مليون شخص.