وبحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية، فإن موقع الملكة الرسمى عبر الإنترنت، قال: "اليوم، أجرت جلالة الملكة لقاء افتراضيا عبر رابط فيديو من قلعة وندسور واستقبلت الملكة السيدة إيفيتا بورميستر عبر رابط فيديو وقدمت رسائل اعتمادها كسفيرة لجمهورية لاتفيا لدى المملكة".

وأضافت "استقبلت صاحبة الجلالة السيدة ساره أفوى أمانى عبر رابط الفيديو وقدمت خطابات اعتمادها كسفيرة لجمهورية كوت ديفوار لدى المملكة".

وانتهت فترة الحداد الوطنى فى 18 أبريل الجاري بعد أسبوعين من وفاة الأمير فيليب.

وأكملت الملكة والأميرة آن ودوق ودوقة كمبريدج مهامهم الملكية فى الأسبوعين التاليين لوفاة فيليب.