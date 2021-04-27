اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 أبريل 2021 02:24 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

المترو يناشد الجمهور الالتزام بالكمامات داخل المحطات للوقاية من كورونا

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 02:00 م
المترو يناشد الجمهور الالتزام بالكمامات داخل المحطات للوقاية من كورونا مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ناشدت شركة المترو جمهور الركاب الإلتزام بارتداء الكمامات خلال دخول المحطات للوقاية ضد كورونا ولتجنب توقيع عليهم غرامات فورية تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
 
وتواصل شركة المترو التشديد على مداخل المحطات لمنع دخول أى راكب لا يرتدى كمامة مع القيام بحملات تفتيشية على المخالفين داخل المحطات والقطارات وتغريمهم بشكل فورى من قبل شرطة المترو مع تحرير محاضر شرطة ضد الركاب الممتنعين عن الدفع الفورى للغرامة المقدرة ب 50 جنيه.
 
 وتوفر شركة المترو كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرارها فى التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.
 
 
وأكدت شركة المترو  أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة من شباك الحجز مناشدة الركاب الاستمرار فى ارتداء الكمامات خلال استقلال القطارات  للوقاية من كورونا.
 
 
 
 

المترو

مترو الانفاق

كورونا

تعقيم المترو

اخبار عاجلة

عدوى فيروس كورونا

مخاطر فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مترو الأنفاق يعلن انتظام حركة الخط الأول بعد السيطرة على حريق قرب سور المترو

السبت، 24 أبريل 2021 02:16 م

إنشاء كوبرى جديد لاستيعاب الحركة المرورية بمحور ترسا بديل شارع الهرم تمهيدا لغلقه لأعمال المترو.. الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى وافتتاح شارع المحولات.. ودهان العقارات بلون موحد وبدء أعمال التشجير والإنارة

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 08:00 ص

كنت ضابطا.. صدفة المترو تقود للإيقاع بالمتهمين في قضية رشوة (فيديو)

السبت، 17 أبريل 2021 09:15 م

المترو: مستمرون فى تطبيق الغرامات على المخالفين لقرار ارتداء الكمامات

الأربعاء، 14 أبريل 2021 02:00 م

"المترو": تنظيم 1472 رحلة بالخطوط الثلاثة والدفع بقطارات إضافية أوقات الزحام

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 01:19 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة