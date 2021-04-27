الصين تؤكد معارضتها للعقوبات الأحادية بعد طرد دبلوماسيين روس

وكالات

أعربت الصين عن معارضتها للاستخدام التعسفي للعقوبات الأحادية أو التهديد بفرض عقوبات، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات تشكل سياسات قوة وتنمر مهيمن، وهما أمران لا يحظيان بالقبول ويواجهان مقاومة متزايدة.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على طرد الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية مؤخرا دبلوماسيين روس.

وقال "بين" إن الصين تدعو دائما إلى أنه يتعين على الدول حل خلافاتها بشكل مناسب من خلال المشاورات المتكافئة على أساس الاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن الوضع العالمي لـ(كوفيد-19) لا يزال خطيرا للغاية، وأنه في مواجهة التحديات المشتركة للبشرية، على المجتمع الدولي العمل بشكل متضافر للتغلب على الصعوبات، والاستجابة المشتركة للتهديدات والتحديات الجديدة، والمساهمة في التعافي المبكر للاقتصاد العالمي وتعزيز السلام والأمن على الصعيد الدولي.

وأضاف أن الصين وروسيا تتمتعان بشراكة تنسيق استراتيجية شاملة لعصر جديد، وأن الجانبين سيواصلان تفهم ودعم بعضهما البعض في حماية سيادتهما وأمنهما ومصالحهما التنموية.