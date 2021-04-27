الداخلية تقدم وجبات إفطار للصائمين بالطرق

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الخدمات الأمنية على الطرق تقديم وجبات إفطار للصائمين على مستوى الجمهورية، فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع المصرى، والتواصل الفعال بما يساهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين، واستمراراً لتفعيل الدور الإنسانى والاجتماعى لوزارة الداخلية، ومشاركة من الوزارة احتفالات المواطنين بشهر رمضان المعظم.

لاقت تلك المبادرة استحساناً من المواطنين لحرص وزارة الداخلية على المشاركة فى كافة الفعاليات والمناسبات، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على الجهود المبذولة وتطوير استراتيجية الوزارة، التى تهدف إلى تفعيل أُطر التواصل مع كافة أطياف المجتمع وتنميتها وتوطيدها.