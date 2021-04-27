الحكومة تنفى ارتفاع أسعار السلع الغذائية نتيجة زيادة أسعار البنزين

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية نتيجة زيادة أسعار البنزين
الحكومة تنفى ارتفاع أسعار السلع الغذائية نتيجة زيادة أسعار البنزينالثلاثاء، 27 أبريل 2021 11:45 ص
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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