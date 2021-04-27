اليوم السابع
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الحكومة تنفى ارتفاع أسعار السلع الغذائية نتيجة زيادة أسعار البنزين

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 11:45 ص
الحكومة تنفى ارتفاع أسعار السلع الغذائية نتيجة زيادة أسعار البنزين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية نتيجة زيادة أسعار البنزين
 
 

اسعار البنزين

الحكومة

مصطفى مدبولى

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