الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم بنزع ملكية عقار تشغله مدرسة بالدقهلية

كتب محمود طه حسين

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها اليوم الثلاثاء، قرار وزارة التربية والتعليم بنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة القومية العربية الابتدائية بالرقم التعريفة 1208574 والكائنة بالقطعة 13 بحوض قصالى الجنينة نمرة رقم 19مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بمساحة قدرها 820،4 طبقا لكشوف العرض.

وكانت الجريدة الرسمية، نشرت قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة غيتة الابتدائية القديمة المشتركة رقم 1 بـالرقم التعريفـى، 1303560 - محافظـة الـشرقية والبـالغ مـساحتها 351,902م٢ طبقًا لكشوف العرض والكائنة بحوض الجبل نمرة 4 قـسم ثالـث - بناحية غيتة - مركز بلبيس - محافظة الشرقية ، وحدود العقار كالتالى : الحد الشمالى : بحوضه بطول 95.11 م ثم يبحر بجوار شـرحه بطـول 85.5م ، ثم الحد الشرقى بطول 40.0 سم ثم الحد القبلى بطول5.1 م ثم يشرق بطـول 85.12 م ثـم الحد الغربى بطول 27.3 م ثم يشرق بطول 60.20 م.

وكانت الجريدة الرسمية، نشرت فى وقت سابق قرارا بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، موضحة أنه يتم نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة ملحقة الظاهر الثانوية التجارية للبنات بالرقم التعريفة 0103773، والكائن بالعقار رقم 6 شارع زهنى بالوايلى بمساحة 815 مترا طبقا لكشوف العرض والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعى وحددوه كالتالى:

الحد الشمالى: جــار ســكنى، العقــار رقــم 8 بــشارع زهنــى ،وطول الحد 10,26م ، والحــد الجنــوبى : جــار ســكنى ، العقــار رقــم 4 بــشارع زهنــى، وطول الحد 80,16م ، والحد الشرقى: شارع زهنى بعرض 16م ، وطول الحد 40,32م ، والحد الغربى : جار سكنى ، بعضه العقار رقم 74 بـشارع الظـاهر، وبعـضه، والعقار رقم (5 (بشارع قنطرة البكرية ، والحد منكسر ، وإجمالى طوله 50,33م.

كما نشرت الجريدة أيضا قرار الوزير بنزل ملكية الأجزاء المتبقية من قطعة الأرض الداخلة ضمن العقار الذى تـشغله، مدرسة كوم حمادة الثانوية الصناعية للبنات بالرقم التعريفى "1809516"، (والكائنة بكوم حمادة بمحافظة البحيرة، و هى ضـمن مـسطح مـساحته قـدرها 5.112م2 ، والصادر بقرار المنفعة العامة ، وبيانها كالتالى :

1- عقد رقم (2 : (باسم/ سعاد زكريا السيد خضر ، بمساحة قدرها 07,14م2 .

2 -عقد رقم (5 : (باسم/ محمد ناصف شحاتة والى ، بمساحة قدرها 40,16م2 .

3 -عقد رقم (6 : (باسم/ طلعت ناصف شحاتة والى ، بمساحة قدرها 40,16م2 .

وكانت الجريدة الرسمية نشرت فى وقت سابق قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ،رقمو281 بنزع ملكية الجزء المؤجر المتبقى على المشاع من العقارات المشغولة بالمدرسـة الفنية المتقدمة التجارية نظام الـسنوات الخمـس بـالرقم التعريفـى 107369، بمحافظة القاهرة ، والكائنة بالعقارات أرقام: (69 أ) - شارع سليم الأول ، و3، 5 -

شارع الشيخ محمد بخيت بالزيتون بمحافظة القـاهرة بمـساحة قـدرها 36,1157م2 على المشاع من إجمالى مساحة 29,4121م2 بعد التنظيم ، طبقًا لكشوف العـرض ، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة ، وحدوده كتالى :

الحد الشمالى الـشرقى : شـارع الـشيخ محمـد بخيـت - بعـرض 10م - يصبح بعرض 20م بعد التنظيم - طول الحد 54,59م، والحد الشمالى الغربـى : شـارع تخطيطـى - بعـرض 12م بعـد التنظـيم - طول الحد 75,58م ، وبه شطرتان طول كل منهما 5م ، والحد الجنوبى الشرقى : حارة رقم 4 طول الحد 99,65م ، والحد الجنوبى الغربى : شارع تخطيطـى - بعـرض 12م بعـد التنظـيم ، طول الحد 88,58م.