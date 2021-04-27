التحفظ على 12 ألف عبوة عصير مجهولة المصدر ودقيق بلدى مدعم بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط مخزن وثلاجة حفظ أغذية بدون ترخيص بداخلها 12 ألف عبوة عصير مجهولة المصدر، وضبط كميات من الدقيق البلدي المدعم، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتشديد الرقابة التموينية ومكافحه الغش التجاري بكافه أنواعه بدائرة المحافظة، وتشكلت حمله تموينية تحت إشراف وكيل وزاره التموين بالغربية، ضمت أشرف شرف، السيد أحمد الحوالة، وخالد دنيا، وصلاح الخطيب، محمد صلاح المفتشين بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن وثلاجة حفظ أغذية غير مرخصة بداخلها 12 ألف عبوة عصير لوليتا مجهولة المصدر و30 كيلو لانشون منتهي الصلاحية.

وضبط مخبز بلدي لتجميع 2 جوال دقيق بلدي مدعم بغرض البيع في السوق السوداء، وضبط ماكينة طحن قمح وداخلها 5 أجولة دقيق بلدي مدعم استخراج 82% بغرض إعادة نخلهم وبيعهم للمخابز السياحية غير المرخصة، وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة المحاضر للنيابة العامة