اصحى يا نايم وحد الدايم.. "الدكانى" أقدم مسحراتى فى قرى المنوفية (فيديو)

المنوفية - محمد فتحى

"بنصحى الناس في رمضان للسحور من 40 سنة".. هكذا قال شريف الدكانى أحد أفراد أقدم عائلة مسحراتية بإحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، والذى كشف لليوم السابع سر احتفاظهم بمهنة المسحراتى منذ 40 عاما حتى الآن .

يقول شريف صلاح الدكانى والمقيم بإحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، أعمل فى مهنة المسحراتى منذ ما يقرب من 15 عاما على التقريب، وذلك عقب وفاة جدى وتعب والدى وعدم قدرته على المهنة، ولدينا بازة أقوم بتسحير المواطنين بها عمرها أكثر من أربعين عاما على التقريب كانت ملك جد وعقب وفاته أخذتها لتسحير المواطنين بها يوميا .

ويضيف شريف صلاح الدكانى، يومى كمسحراتى يبدأ فى تمام الساعة الثانية صباحا، حيث أقوم بتسحير ما يقرب من 250 أسرة .

وأشار الدكانى إلى أنه يقوم بتسحير المواطنين كل باسمه مثال إصحى يامحمد صح النوم علشان تسحر، إصحى ياعلى صح النوم أوعى السحور يفوتك، يلا وليد علشان تسحر رمضان كريم".

ويختتم شريف صلاح الدكانى، حديثه لليوم السابع، "المهنة دى أمانة لاننى لا أستطيع أن أغادر من أمام أى منزل إلا أن يقوموا بالرد عليا والتأكد تمام من أنهم استقيظوا من النوم للسحور، ودى كانت وصية جد ليا عندما قررت العمل بمهنة المسحراتى، بالإضافة إلى مداعبة الاطفال أثناء السحور وقيام بالتخبيط على البارزة.