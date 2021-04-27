استمع إلى أنشودة "بالحبيب أنا متهنى" بصوت جوهرة الإنشاد إيمان أبو العلا

الشرقية - فتحية الديب

يقدم "اليوم السابع" أنشودة "بالحبيب أنا متهنى" للمنشدة "إيمان محمد أبوالعلا" الملقبة بجوهرة الإنشاد الدينى، كانت بدايتها منذ الطفولة بغناء نشيد بمدرستها حيث أثنى عليها الجميع، ومن هنا بدأت تغنى فى المناسبات السعيدة بعائلتها وعكفت على تنمية موهبتها بقصر ثقافة الزقازيق، ورؤى فى المنام جعلتها تترك الغناء وتتجه إلى الإنشاد الدينى.

"إيمان محمد أبو العلا" من قرية الخيس مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، حاصلة على ليسانس آداب قسم لغة عربية، بدأت حكايتها فى مجال الغناء من عمر 8 سنوات، وحصلت على المركز الأول فى مجال الغناء فى مسابقة تابعة لجامعة الزقازيق، ورثت الفتاة الشابة جمال الصوت من أبيها وجدها، حاولت أن تصنع لنفسها مكانة وسط كبار عمالقة الإنشاد الدينى، "رؤى فى المنام حولت حياتها من الغناء إلى الإنشاد" منذ عامين وبسبب رؤى فى المنام تركت الغناء، دخلت مجال الإنشاد الدينى، ولها العديد من الأنشودات الخاصة بها وحققت مشاهدات بالملايين، لها العدد من القصائد الخاصة بها التى حققت تفاعل كبير بين المعجبين منها أنشودة "يوم ميلاد الهادى أحمد" ، أنشودة "سيدنا النبى روحي" أنشودة "صلوا عليه".

وفى نهاية اللقاء: "ألقت بصوتها الشجى أنشودة "بالحبيب أنا متهنى" من كلمات الشاعر أحمد السمان.

ومن كلمات أنشودة " بالحبيب أنا متهنى ، وبمدحه قلبى أنا بيغنى،فى ضعفى وف همى أنا مين غيرك يا سيدى شال عنى، ومدحى فيك انا على قدى،مش هقدر أوصف لك ودى،عاجز على الوصف ياجدى، مهما يزيد شعرى وفنى، المدح فيك إدانى قوة، خلانى فى الحب فتوة،سكنت قلبى أنا من جوه، ياللى وصالك وصلنى،وصلنى للرحمان صافى، جملى شكلى وأوصافى ،علمنى بالشرح الوافى،من نوره كفى أنا متحنى،عل الباب أنا واقف ذاكر،واقف من الصبح الباكر،لمحبتك أنا مش ناكر،وللزيادة أنا مستنى،يارب صل على الممدوح ، أحمد نبينا حبيب الروح ، إن مدحته المسك يفوح ، والدمع ينزل من الننى، بالحبيب أنا متهنى".