اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 أبريل 2021 01:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إسبانيا تؤكد اختفاء اثنين من رعاياها فى بوركينا فاسو

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 12:25 م
إسبانيا تؤكد اختفاء اثنين من رعاياها فى بوركينا فاسو الشرطة الإسبانية - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الحكومة الإسبانية، نبأ اختفاء اثنين من رعاياها في بوركينا فاسو بعد هجوم على دورية لمكافحة الصيد الجائر برفقة مدربين وصحفيين غربيين شرقي البلاد.
 
وذكرت السلطات الإسبانية، بحسب راديو "أفريقيا 1" اليوم الثلاثاء، "أنها على علم بالتقارير وأنها تنسق عن قرب مع الشركاء الدوليين بشأن الموقف على الأرض".
 
وبحسب مصادر محلية وأمنية، اختفى أيضا مواطن إيرلندي وآخر بوركينابي، إثر هذا الهجوم الذي خلف ثلاثة جرحى.
وأشارت المصادر إلى أن المفقودين الأجانب يعملون لصالح منظمة غير حكومية لحماية البيئة.
 
وتواجه بوركينا فاسو، شأنها شأن معظم دول منطقة الساحل بغرب أفريقيا، أزمة أمنية متزايدة؛ نظرا لنشاط جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين وتنفيذهما هجمات على الجيش ومدنيين رغم المساعدة التي توفرها قوات فرنسية ودولية.

الحكومة الإسبانية

بوركينا فاسو

تنظيم داعش

تنظيم القاعدة

الارهاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة