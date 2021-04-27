اليوم السابع
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إزالة إشغالات الباعة والكافيهات بحملة فى شوارع مدينة نصر.. صور

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 10:28 م
إزالة إشغالات الباعة والكافيهات بحملة فى شوارع مدينة نصر.. صور حملة بمدينة نصر لرفع الإشغالات
كتب سيد الخلفاوى

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واصلت أجهزة محافظة القاهرة، تنفيذ حملة مكبرة بشارع عباس العقاد شرق مدينة نصر، استجابة لشكاوى المواطنين، وبناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حيث استمرت الحملة منذ عصر اليوم حتى الأن، استهدفت  رفع إشغالات المقاهى والباعة الجائلين، ومتابعة الالتزام من الكافيهات بحظر الشيشة وتطبيق إجراءات الوقاية من كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
 
وقاد الحملة العميد أحمد أنور، رئيس حى شرق مدينة نصر، بالتعاون مع قوات الشرطة وشرطة المرافق، حيث أسفرت عن مصادرة عدد كبير من الشيشة وإشغالات الباعة الجائلين والمقاهى والكافيهات، وما يمثل تعديات على الطريق العام، بالإضافة إلى منع المواقف العشوائية.
 
وفى السياق، أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.
 
كما شدد المحافظ، على ضرورة التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والكافيهات والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية واستمرار متابعة منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فورى مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة في المخالفة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خاصة ارتداء الكمامات وتوافر المطهرات، وترك مسافات متباعدة بين الطاولات، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر .
 
رفع الاشغالات
رفع الاشغالات

حملة بشوارع مدينه نصر
حملة بشوارع مدينه نصر

حملة مسائية بشارع عباس العقاد
حملة مسائية بشارع عباس العقاد

استمرار الحملة بعد الافطار
استمرار الحملة بعد الافطار

حملة بعباس العقاد
حملة بعباس العقاد

جانب من الحملة لرفع الاشغالات
جانب من الحملة لرفع الاشغالات
 

القاهرة

عباس العقاد

مدينة نصر

ازالة اشغالات الطرق

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