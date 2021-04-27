أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 27-4-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 27-4-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.008 مليار جنيه.

إيقاف تداول 22 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 22 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ بنك كريدي أجريكول-مصر، الملتقى العربي للاستثمارات، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، مستشفى النزهة الدولي، المجموعة المصرية العقارية، المهندس للتأمين، الأهلي للتنمية والاستثمار، الألومنيوم العربية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، جلاكسو سميثكلاين، العبور للاستثمار العقاري، أصول للوساطة في الأوراق المالية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، دلتا للإنشاء والتعمير. البورصة تربح 3.5 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.008 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.008 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 408.2 مليون ورقة مالية بقيمة 980.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 36 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.82% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.03%، والعرب على 7.15% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 22.81% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.18%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيمة 131.8 مليون جنيه، 562.2 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 70.4 مليون جنيه، 31 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، 24.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.62%، ليغلق عند مستوى 10591 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2066 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 12804 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 4101 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2079 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 3003 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 1257 نقطة.

وصعدت أسهم 95 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 63 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي القاهرة للزيوت والصابون، العبور للاستثمار العقاري، 1.4 مليون سهم، 19847 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، 25.5 ألف سهم، 4.1 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالشركة الوطنية للأمن الغذائي 326.5 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، المهندس للتأمين، المصرية للمنتجعات السياحية، 922 سهم، 1179 سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 15737 سهم، 50 ألف سهم، على التوالي.



قوائم الدخل أعلنت شركة مصر للألومنيوم، قائمة الدخل عن الفترة من 1 يوليو عام 2020 حتى 31 مارس عام 2021، وبلغت الإيرادات 8.1 مليار جنيه مقابل 5.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، وبلغ صافي الخسارة 347.7 مليون جنيه مقابل 1.02 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، وأرجعت انخفاض الخسائر إلى ارتفاع متوسط السعر الأساسي للمعدن ببورصة المعادن العالمية خلال الفترة من 1 يوليو عام 2020 حتى 31 مارس عام 2021 عن متوسط السعر الأساسي للمعدن في الفترة المقابلة من العام السابق، كما ارتفعت كميات المبيعات بمقدار 77 ألف طن. أعلنت شركة مصر للألومنيوم، قائمة الدخل عن الفترة من 1 يوليو عام 2020 حتى 31 مارس عام 2021، وبلغت الإيرادات 8.1 مليار جنيه مقابل 5.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، وبلغ صافي الخسارة 347.7 مليون جنيه مقابل 1.02 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، وأرجعت انخفاض الخسائر إلى ارتفاع متوسط السعر الأساسي للمعدن ببورصة المعادن العالمية خلال الفترة من 1 يوليو عام 2020 حتى 31 مارس عام 2021 عن متوسط السعر الأساسي للمعدن في الفترة المقابلة من العام السابق، كما ارتفعت كميات المبيعات بمقدار 77 ألف طن.

كما أعلنت شركة المالية والصناعية المصرية، قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021، وحققت الشركة إيرادات بلغت 183.6 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل 77.1 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 138%، وتحولت الشركة للأرباح بعد الضرائب وبلغت 20.3 مليون جنيه مقارنة مع صافي خسائر 7.3 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 379%.