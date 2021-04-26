اليوم السابع
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8 معلومات عن تطوير قرى النوبة بأسوان بعد إدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة

الإثنين، 26 أبريل 2021 06:00 ص
8 معلومات عن تطوير قرى النوبة بأسوان بعد إدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة مبادرة حياة كريمة
أسوان - عبد الله صلاح

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أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تم إدراج قرى مركز ومدينة نصر النوبة ضمن البرنامج الرئاسى "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.
ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن التطوير فى قرى النوبة:

1-  تقع قرى النوبة المختارة ضمن المبادرة بمركز نصر النوبة وسط محافظة أسوان.

2- تهدف المبادرة الرئاسية للتطوير تحسين حياة ومعيشة المقيمين بهذه القرى وإحداث نقلة حضارية وتغير شامل لواقع الحياة بها.

3-  تساهم حياة كريمة بشكل مباشر في تلبية العديد من المطالب الجماهيرية.

4-  يستفيد من المبادرة الرئاسية نحو 143 ألفا و500 نسمة.

5-  يعيش هؤلاء السكان فى 46 قرية وتابع موزعين على 9 وحدات محلية قروية رئيسية بمركز ومدينة نصر النوبة.

6-  بدأ المسئولون في تنفيذ جلسات استماع مع المواطنين المقيمين بهذه القرى.

7- جار حصر الاحتياجات الجماهيرية على أرض الواقع من كافة القطاعات للوقوف على المشروعات المخطط تنفيذها.

8-  تم تشكيل لجنة تنمية متكاملة لحصر ورصد مطالب واحتياجات قرى المركز.

 البيوت النوبية

البيوت النوبية

الطريق الدائرى بنصر النوبة
الطريق الدائرى بنصر النوبة

تطوير الطريق
تطوير الطريق

جلسات استماع_1
جلسات استماع_1

رصف الطريق
رصف الطريق

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة

مركز نصر النوبة
مركز نصر النوبة

 

 


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