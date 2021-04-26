8 معلومات عن تطوير قرى النوبة بأسوان بعد إدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة

1- تقع قرى النوبة المختارة ضمن المبادرة بمركز نصر النوبة وسط محافظة أسوان.
2- تهدف المبادرة الرئاسية للتطوير تحسين حياة ومعيشة المقيمين بهذه القرى وإحداث نقلة حضارية وتغير شامل لواقع الحياة بها.
3- تساهم حياة كريمة بشكل مباشر في تلبية العديد من المطالب الجماهيرية.
4- يستفيد من المبادرة الرئاسية نحو 143 ألفا و500 نسمة.
5- يعيش هؤلاء السكان فى 46 قرية وتابع موزعين على 9 وحدات محلية قروية رئيسية بمركز ومدينة نصر النوبة.
6- بدأ المسئولون في تنفيذ جلسات استماع مع المواطنين المقيمين بهذه القرى.
7- جار حصر الاحتياجات الجماهيرية على أرض الواقع من كافة القطاعات للوقوف على المشروعات المخطط تنفيذها.
8- تم تشكيل لجنة تنمية متكاملة لحصر ورصد مطالب واحتياجات قرى المركز.
الطريق الدائرى بنصر النوبة
تطوير الطريق
جلسات استماع_1
رصف الطريق
مبادرة حياة كريمة
مركز نصر النوبة
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