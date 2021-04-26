وكيل إسكان شمال سيناء: مجهودات ملموسة على أرض الفيروز فى التعمير

قال المهندس محمد رضوان ، وكيل وزارة الإسكان بشمال سيناء، إن ذكرى تحرير سيناء هذا العام تحل بمجهودات الملموسة لإقامة المشاريع التنموية والقومية العملاقة في محافظة شمال سيناء.
وأضاف "رضوان" فى تصريحات خاصة، أنه يخص بالذكر منها مشروعات الاسكان والمرافق والبنية التحتية وما تم منها وما هو جاري وما هو مخطط له من مشاريع إسكان اجتماعي وتوفير وحدات سكنية لأهالينا المنقولين من رفح والشيخ زويد و اقامه مدينة رفح الجديدة، وكذلك الاهتمام المخططات المستقبلية للأحياء السكنية الجديدة والبنية التحتية من مرافق طرق و صرف صحي ومياه وكهرباء دعما للاستقرار والتنمية.
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