اليوم السابع
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وزير النقل للنواب: استلمنا 110 جرارات جديدة للسكة الحديد فى عام كورونا

الإثنين، 26 أبريل 2021 12:40 م
وزير النقل للنواب: استلمنا 110 جرارات جديدة للسكة الحديد فى عام كورونا المهندس كامل الوزير وزير النقل و المواصلات
نور على - تصوير خالد مشعل

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قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه تم التخطيط لتطوير أسطول الوحدات المتحركة بالسكة الحديد بتكلفة 53 مليار جنيه، وأهمها إعادة توريد جرارات جديدة ذات تكنولوجيا متطورة مزودة بحاسب إلى ورفع كفاءة الجرارات القديمة ذات الجدوى من إعادة التأهيل. 

 

وأضاف خلال القاءه بيانه أمام الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، "تم التعاقد مع شركة جنرال الكتريك لتوريد عدد 110 جرارات جديدة  (GE ) وتم استلامهم فى سنة كورونا وهو أمر قياسى لا يمكن أن يتكرر فى أى مكان بالعالم، بالإضافة إلى الدعم الفنى لمدة (15) سنة لعدد 181 جرارا شاملة توريد قطع الغيار".

 

وتابع قائلا: "تم التعاقد مع شركة بروجرس ريل الأمريكية لتوريد عدد 50 جرارا جديدا، وتحديث 50 جرارا من عام 88، وعمرة لـ 41 جرارا بالإضافة إلى عقد صيانة لمدة 15 سنة لعدد 141 جرارا لإجراء عمرة".

 

ولفت وزير النقل إلى أنه تم توريد عدد 100 جرار بتمويل من بنك إعادة الاعمار والتنمية الأوروبى ( EBRD ) بتكلفة 290 مليون يورو، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لتأهيل الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع وجارى طرح الترسية على الشركة الفائزة قبل نهاية الشهر.

الجلسة العامة لمجلس النواب (1)
الجلسة العامة لمجلس النواب (1)

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (2)
الجلسة العامة لمجلس النواب (2)

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (3)
الجلسة العامة لمجلس النواب (3)

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (4)
الجلسة العامة لمجلس النواب (4)

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (5)
الجلسة العامة لمجلس النواب (5)

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (6)
الجلسة العامة لمجلس النواب (6)

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (7)
الجلسة العامة لمجلس النواب (7)

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (8)
الجلسة العامة لمجلس النواب (8)

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (9)
الجلسة العامة لمجلس النواب (9)

 

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الجلسة العامة لمجلس النواب (11)
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الجلسة العامة لمجلس النواب (12)

 

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الجلسة العامة لمجلس النواب (14)

 


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