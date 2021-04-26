اليوم السابع
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وزير الطيران ينعى الطيار أشرف أبو اليسر ومدير مطار بورسعيد

الإثنين، 26 أبريل 2021 01:11 ص
وزير الطيران ينعى الطيار أشرف أبو اليسر ومدير مطار بورسعيد الطيار أشرف أبو اليسر
كتب أحمد مصطفى

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نعى الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، الطيارين أشرف أبو اليسر، وهاني رمزي مدير مطاربورسعيد، والذي وافته المنية، أمس الأحد، عن عمر يناهز قرابة نحو خمسة وخمسين عاما.
 
 
 
وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الطيران على فيس بوك والتى نشرت نعياً قال فيه الوزير: لقد كان الطيارهاني رمزي يشغل منصب مدير مطار سفنكس الدولي، مطلع عام 2019، وشغل منصب مديرا لصالة الطيران الخاص رقم 4 بمطار القاهرة الدولي".
 
 
كما نعى وزير الطيران أيضاً، الطيار أشرف أبو اليسر، صاحب الأزمة الشهيرة مع الفنان محمد رمضان، والذي وافته المنية أول أمس السبت، متأثراً بوعكة صحية.
 
 
كما نعى المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وجميع العاملين بالشركة والشركات التابعة الطيار هانىً رمزىً مدير مطار بورسعيد الذى وافته المنية 
 
 
 
 
 
 

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