وزير التموين: استلام 487 ألف طن قمح حتى الآن

كتب ـ مدحت وهبة

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المواقع التى تم تحديدها لاستلام القمح تعمل علي مدار الساعة من الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراَ فى رمضان، وأنه تم تحديد 450 موقعا قبل موسم التوريد الذي يبدأ في محافظات الصعيد في 15 ابريل الجاري، وفي الوجه البحري من 20 ابريل بالأماكن كثيفة الزراعة من محصول القمح لتقريب المسافة إلى المزارعين، وأن إجمالى ما تم توريده بلغ 487 ألف طن قمح حتى الآن.



وأضاف المصيلحى، أن جميع مواقع الاستلام مفتوحة أمام الجميع بدءاً من صغار المزارعين وصولاَ الي أصحاب المزارع الكبيرة ، وأشار الي أن اللجان لن تتسلم الأقماح المتلاعب فيها بالخلط، موضحا أن الدولة قد وفرت 16 مليار جنيه لصرف مستحقات المزارعين، لافتا إلى أن عمليات صرف المستحقات ستكون خلال 72 ساعة من التوريد.



وأشار أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، إلى أن جميع اللجان تعمل على مدار الساعة لمتابعة عمليات التوريد بالمواقع المقررة لاستلام القمح وحل أى أزمات أو عقبات قد تواجه اللجان أو الموردين، وأن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع بنفسه عمليات التوريد بالمواقع، ويتابع ايضاً التزام الصوامع سواء العاملين أو الموردين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكل للكمامات.