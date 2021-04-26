هزة أرضية بقوة 5.3 درجة تضرب بيرو

(وكالات)

تم تسجيل هزة أرضية بقوة 5.3 درجة في بيرو ، وفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

يشار إلى أن مركز الهزة وقع على مسافة 217 كيلومترا جنوب شرقي مدينة إيكا، وعلى عمق 33 كم.

وفي وقت سابق، سجل علماء الزلازل هزة بقوة 6 درجات قبالة سواحل إندونيسيا.