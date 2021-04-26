اليوم السابع
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نيويورك.. شرطة هارلم تبحث عن رجل اعتدى على آسيوي وركله مرارا على رأسه

الإثنين، 26 أبريل 2021 05:00 ص
نيويورك.. شرطة هارلم تبحث عن رجل اعتدى على آسيوي وركله مرارا على رأسه الشرطة الأمريكية
(وكالات)

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أعلنت الشرطة الأمريكية عن تعرض رجل آسيوي يبلغ 61 عاما من العمر لاعتداء من رجل قام بركله على رأسه عدة مرات، في شرق هارلم بمدينة نيويورك.

وأضافت الشرطة أن "الرجل الآسيوي كان يفتش في القمامة عندما تعرض لاعتداء من الخلف، فسقط أرضا، ثم ركله مهاجمه عدة مرات في رأسه، بعيد الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة"، وأشارت إلى أن "الضحية نقل إلى مستشفى هارلم في حالة حرجة، إلا أنها مستقرة، وأظهرت تسجيلات مراقبة نشرتها الشرطة المهاجم وهو يدهس رأس الضحية.

وأعلنت القوة المخولة بجرائم الكراهية بالشرطة الأمريكية أنها تحقق في الهجوم، وهو الأحدث في سلسلة من تصاعد جرائم الكراهية ضد الآسيويين في نيويورك وبأنحاء الولايات المتحدة.

ووصف عمدة نيويورك بيل دي بلازيو الاعتداء عبر "تويتر" بأنه "شائن"، وأضاف " اعلموا أننا سنعثر على الجاني وسنقاضيه قانونيا بالكامل".

ولم تعلن الشرطة عن اسم الضحية، إلا أن عددا من وسائل الإعلام عرفته بياو بان ما، وأنه عامل سابق بمطعم فقد وظيفته بسبب جائحة كورونا، وكان يجمع علب العصير والمشروبات الفارغة لبيعها والاستفادة من ثمنها في المعيشة.

وناشدت زوجة الضحية الشرطة العثور على المهاجم زوجها، قائلة: "أرجوكم اقبضوا عليه في أقرب فرصة واجعلوه يدفع الثمن".

 


الولايات المتحدة

واشنطن

نيويورك

الشرطة الأمريكية

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