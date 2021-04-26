نشاط للرياح وانخفاض بالحرارة.. تعرف على حالة الطقس غدا 15 رمضان

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الثلاثاء اليوم الخامس عشر من أيام شهر رمضان المعظم ، حيث يشهد طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة جنوب الصعيد.



وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب البلاد.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الثلاثاء، يشهد نشاطا للرياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء .



وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء ، القاهرة الكبرى العظمى 28 درجة والصغرى 16 والوجه البحرى العظمى 28 درجة والصغرى 16 ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 23 درجة والصغرى 16 ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 23 درجة والصغرى 15 ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 31 درجة والصغرى 23 ، وشمال الصعيد العظمى 30 درجة والصغرى 21 ، وجنوب الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 28

