"نزهة وفرحة".. ممشى شيرى بالغردقة فسحة أهالى الغردقة فى ليالى رمضان

البحر الأحمر - عماد عرفة

بث "اليوم السابع" فيديو مباشر من ممشى شيرى بمدينة الغردقة، والذى يعد أفضل تنزه المواطنين والزوار بمدينة الغردقة في ليالى رمضان.

وممشى شيرى تم تخصيصه كممشى سياحى لتنزه السياح وكذلك المواطنين به، وتم إنشاء فى عهد اللواء أحمد عبد الله محافظة البحر الأحمر الأسبق، وكان له دور كبير فى أن تكون تلك المناطق جاذبة للتنزه.

وتحول ممشى شيرى بالغردقة والذى كان محطة زيارة مهمة للسياح الوافدين للغردقة، تحول إلى ممشى سياحى تم إنشاء دورات مياه به وكذلك أماكن للجلوس وكذلك زراعة أشجار وتم افتتاحة فى يناير عام 2018 وأصبح أهم منطقة تنزه لأهالى الغردقة والسياح وخاصة فى الفترة المسائية.

شارع شيرى الذى تم تحويله من شارع عادى إلى ممشى سياحى بتكلفة 11 مليون جنيه، يضم الممشى السياحى بشارع شيرى، كافتيريات ومناطق مفتوحة ومسارات مشاة، وكذلك مقاعد ودورات المياه وتم غلقه بوابات ذات جمالية لتحميله.