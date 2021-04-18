اليوم السابع
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مياه المنيا: مليون و800 ألف جنيه لتحسين خدمات الصرف الصحى بقرية البهنسا

الأحد، 18 أبريل 2021 11:21 ص
مياه المنيا: مليون و800 ألف جنيه لتحسين خدمات الصرف الصحى بقرية البهنسا جانب من محطة مياه البهنسا
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أهمية الالتزام بخطط الإحلال والتجديد للمحطات والشبكات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وأعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن إنهاء أعمال إحلال وتجديد محطة رفع صرف صحى "البهنسا 2" ببنى مزار، بتكلفة بلغت نحو مليون و800 ألف جنيه لتصل طاقة المحطة إلى 252 متر مكعب فى الساعة  تخدم أهالى قرية البهنسا.
 
وأضاف أن مركز بنى  مزار يخدم بعدد 9 محطات رفع، وهى: " 4 محطات رفع بمدينة بنى مزار بالإضافة إلى 5 محطات رفع بقرى القيس1، ابوجرج1، طمبو1، البهنسا 1، والبهنسا2".

وزاره الاسكان

شركات المياه

شركه مياه المنيا

محافظه المنيا

الصرف الصحى

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