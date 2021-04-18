مياه المنيا: مليون و800 ألف جنيه لتحسين خدمات الصرف الصحى بقرية البهنسا

كتب أحمد حسن

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أهمية الالتزام بخطط الإحلال والتجديد للمحطات والشبكات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا ، عن إنهاء أعمال إحلال وتجديد محطة رفع صرف صحى "البهنسا 2" ببنى مزار، بتكلفة بلغت نحو مليون و800 ألف جنيه لتصل طاقة المحطة إلى 252 متر مكعب فى الساعة تخدم أهالى قرية البهنسا.

وأضاف أن مركز بنى مزار يخدم بعدد 9 محطات رفع، وهى: " 4 محطات رفع بمدينة بنى مزار بالإضافة إلى 5 محطات رفع بقرى القيس1، ابوجرج1، طمبو1، البهنسا 1، والبهنسا2".