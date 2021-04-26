وذكرت الخارجية اليوم الاثنين، أن بيدرو اباجا ايسونو Pedro Abaga Esono مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصيدلية والمعامل والسفيرة ماركروز ايفونا انديم Maricruz Evuna Andeme مدير الإدارة العامة للمنظمات الدولية بوزارة الخارجية والمهندس سامح محمد علي القائم بأعمال العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب فى غينيا الاستوائية حضروا مراسم تسليم المساعدات.

وأكد السفير المصرى، بهذه المناسبة، على دعم مصر لجهود حكومة غينيا الاستوائية لإغاثة المتضررين وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.

من جانبهم، أعرب مسئولو حكومة غينيا الاستوائية عن خالص الشكر والتقدير لمصر وللوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على تقديم هذه المساعدات الإنسانية، وكذلك الدعم الذى تقدمه الوكالة لبلادهم منذ سنوات، والمتمثل بشكل رئيسى فى المنح والدورات التدريبية المختلفة التي تساهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية المختلفة، مشيدين بدور مصر فى دعم الدول الأفريقية الشقيقة.