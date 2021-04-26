اليوم السابع
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مركز معلومات مجلس الوزراء يُصدر العدد الأول من مجلة "آفاق اجتماعية"

الإثنين، 26 أبريل 2021 12:06 م
مركز معلومات مجلس الوزراء يُصدر العدد الأول من مجلة "آفاق اجتماعية" مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الأول من مجلة "آفاق اجتماعية"، وهى سلسلة دورية شارك فى إعدادها نُخبة من المفكرين والخبراء من داخل مصر وخارجها، تهدف إلى تسليط الضوء على عدد من القضايا ذات الصبغة الاجتماعية التى تحظى بأولوية سياسية وأهمية اجتماعية. 

 

 وقال أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس المركز: تم اختيار موضوع "الصناعات الثقافية والإبداعية فى مصر" ليكون ملف العدد الأول من هذه الدورية، فى ضوء ما تمثله تلك الصناعات من أهمية كبرى كمحرك لاقتصادات دول عديدة فى أنحاء العالم، إضافة إلى قدرتها على توفير فرص عمل، وإيجاد مصدر مهم للدخل القومى، كما أنها أحد مصادر القوى الناعمة للدولة. 

 

 وأضاف مساعد رئيس الوزراء أن العدد الأول من المجلة ناقش موضوعات اجتماعية مهمة، من بينها "المغالطات فى خطاب القيم"، و"المكتسبات السياسية للمرأة"، و"دور الحكومة فى مواجهة ظاهرة العشوائيات"، وغيرها من الموضوعات الأخرى، لافتا إلى مشاركة كوكبة من الخبراء والمفكرين من داخل مصر وخارجها فى الكتابة بهذا العدد؛ فمن داخل مصر حظيت المجلة بمقالات وموضوعات لكل من الدكتور أحمد زايد، والدكتور إسماعيل سراج الدين، والدكتور عماد أبو غازى، والدكتور معتز خورشيد، والدكتور سعيد المصرى، والدكتورة نسرين البغدادى، والدكتورة سعاد عبد الرحيم، والدكتور أيمن عبدالوهاب، كما تضمن العدد المقال الأخير الذى كتبه للمركز الراحل الدكتور شاكر عبد الحميد،  وزير الثقافة الأسبق. 

 

ومن خارج مصر، شارك الدكتور سارى حنفى من الجامعة الأمريكية ببيروت، والدكتور عبدالرحمن الشقير من المملكة العربية السعودية، إضافة إلى المشاركة المهمة من "جيريمى هوبكنز"، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة فى مصر (يونيسيف).

 

تجدر الإشارة إلى أن منظمة "اليونيسيف" أشادت، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، بهذا العدد من دورية "آفاق اجتماعية"، التى أصدرها المركز. 


مركز المعلومات

مجلس الوزراء

افاق اجتماعيه

الصناعات الثقافيه

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