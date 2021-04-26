وقضت المحكمة العسكرية برئاسة العميد منير شحاده بالنسبة للمجموعة الإرهابية الأولى، بمعاقبة 3 فلسطينيين هاربين بالأشغال الشاقة المؤبدة، ومعاقبة شخص آخر بالسجن لمدة 3 سنوات مع الأشغال الشاقة، فى حين أدانت متهمين قاصرين بارتكاب ما هو منسوب إليهما من جرائم فى القضية وأمرت بإحالتهما إلى محكمة الأحداث.

كما تضمن الحكم بالنسبة للمجموعة الإرهابية الثانية توقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة غيابيا بحق لبنانى و4 فلسطينيين، إلى جانب إدانة متهم قاصر وإحالته إلى محكمة الأحداث.

وكانت سلطات التحقيق القضائية العسكرية اللبنانية قد أحالت المتهمين إلى المحكمة العسكرية بعدما أسندت إليهم ارتكاب جرائم التخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية بإيعاز من تنظيم داعش، وتحريض أشخاص على الانضمام إلى التنظيم من خلال نشر صور وأفكار التنظيم والترويج لها، والمشاركة فى عمليات عسكرية ولوجيستية لمصلحة تنظيم داعش داخل مخيم (عين الحلوة) للاجئين الفلسطينيين.