محافظ كفر الشيخ يوجه بالتنسيق لنقل حالات كورونا الطارئة وتوفير الأكسيجين

كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشى ، نائب المحافظ ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد ، استعدادات المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتنسيق بين الصحة والتأمين الصحى ومستشفى جامعة كفر الشيخ فى نقل المصابين بفيروس كورونا.

جاء ذلك بحضور والدكتور حاتم الجوهرى ، مدير عام المستشفيات الجامعية بجامعة كفر الشيخ ، الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد رفيق ، مدير فرع التأمين الصحى بكفر الشيخ، والدكتور عمرو أبو سمره، نقيب الأطباء ، والدكتور أحمد الجنزورى، مدير مرفق الإسعاف.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلال الاجتماع على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى المستشفيات والتأمين الصحى، موجها رؤساء المدن بتنظيم حملات على مواقف السيارات للتأكد من التزام سائقى السيارات والركاب بارتداء الكمامات، وكذلك.

كما وجه محافظ كفر الشيخ بالتعاون بين مديرية الصحة والتأمين الصحى والمستشفى الجامعى، خلال نقل الحالات الطارئة، لإنقاذ مرضى فيروس كورونا، والتنسيق بينهما أثناء نقل الحالات للمستشفيات فى الأماكن التى تستوعب الحالات، كما شدد على توفير اسطوانة أكسجين خلال نقل الحالات عبر سيارات الإسعاف ،وعدم فصل الاكسجين عن المريض إلا بعد دخوله المستشفى حسب حالته ،وتقديم كل الخدمات الطبية للمرضى أو من هم بالعزل المنزلي، بالإضافة لتعاون نقابة الأطباء بالمحافظة.

كما وجه محافظ كفر الشيخ بالمتابعة المستمرة لتوفير أسطوانات الاكسجين، وملئ التنكات، كما شدد على وضع تغطية التنكات بمظلات لحمايتها، واستمرار التواصل بين مديرية الصحة والمستشفيات وغرفة العمليات بالمحافظة ، قبل وأثناء وصول الأسطوانات للمستشفيات، ومتابعة الإدارة الهندسية المستمرة لكفاءة الإسطوانات.