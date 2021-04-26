محافظ بنى سويف: قافلة مساعدات لدعم الفئات الأولى بالرعاية بـ"حياة كريمة"

بنى سويف هانى فتحى

أعرب الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف عن ترحيبه الكامل بالتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدنى فى توفير الدعم للفئات الأولى بالرعاية، مشيدًا بدور المجتمع المدنى باعتباره شريكًا أساسيًا فى تحقيق التنمية والمساهمة الفاعلة فى تحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير احتياجاته الأساسية، لافتا إلى الدور الذى يقوم به المجلس العربى للمسؤولية المجتمعية فى توفير الدعم الفنى للمؤسسات والكيانات الاقتصادية لتفعيل وتعزيز المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص كمحور هام لتحقيق التنمية المستدامة وبما يتسق مع رؤية مصر 2030.

جاء ذلك تفقده اليوم لقافلة من المساعدات الغذائية مقدمة من إحدى المؤسسات، وذلك فى إطار التعاون البناء بين المحافظة والمجلس العربى للمسؤولية المجتمعية، دعما من المؤسسة لـ800 أسرة من الأولى بالرعاية بمركزى ناصر وببا ضمن مبادرة حياة كريمة، وفى حضور الدكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس العربى للمسؤولية المجتمعية.

تابع المحافظ جانبًا من وصول المساعدات "كراتين مواد غذائية محملة فوق سيارات" أثناء اصطفافها أمام ديوان عام المحافظة، والتى تأتى فى إطار تفعيل مذكرة التفاهم المُبرمة بين المحافظة والمجلس العربى فى مجال دعم وتنفيذ مبادرات وأنشطة وفعاليات، والتى تستهدف توفير الدعم والرعاية لأبناء المحافظة، خاصة الأسر والفئات الأولى بالرعاية.