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محافظ القليوبية: الانتهاء من مرسى قصر محمد على بشبرا الخيمة وتسليمه مايو المقبل

الإثنين، 26 أبريل 2021 11:18 ص
محافظ القليوبية: الانتهاء من مرسى قصر محمد على بشبرا الخيمة وتسليمه مايو المقبل محافظ القليوبية يتفقد ترميم قصر محمد على بشبرا الخيمة
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية،الانتهاء من مرسى قصر محمد على بشبرا الخيمة وتسليمه مايو المقبل، وأوضح فى بيان له منذ قليل ، أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 80% من مرسى قصر محمد على بشبرا الخيمة، وسيتم الانتهاء من باقي الأعمال وتسليم المرسي نهاية مايو المقبل.

يذكر أن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أجرى جولة ليلية، بحي غرب شبرا الخيمة لمتابعة المشروعات وأعمال النظافة والإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، ورافق المحافظ في الجولة اللواء سامي علام رئيس الحي.

وبدأ المحافظ، الجولة بتفقد أعمال إنشاء مرسى قصر محمد علي بنهر النيل لاستغلاله في الرحلات النيلية ونقل الزائرين من القاهرة لزيارة القصر بعد الانتهاء من تطويره وافتتاحه، وتفقد المحافظ الأعمال حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 80%، وسيتم الانتهاء من باقي الأعمال وتسليم المرسي نهاية مايو المقبل.

والتقي المحافظ بمهندسي الموقع وطالب بدفع الاعمال للانتهاء منه وتسليمه لكونه مشروعا قوميا هاما سيضع القليوبية علي الخريطة السياحية مرة أخري بعد افتتاح قصر محمد علي أمام الزائرين.


اخبار القليوبية

قصر محمد على

شبرا الخيمة

مرسى النيل بقصر محمد على

محافظ القليوبية

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