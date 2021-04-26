محافظ الشرقية يعلن شن حملات لتطهير وتعقيم المدارس لمواجهة كورونا

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة مجهودات المديرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2020/2021 م، والتى بدأت منذ الأسبوع الماضى، مؤكدًا على ضرورة الانتهاء من إجراء أعمال التطهير والتعقيم بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها أثناء أداء الامتحانات حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب.

وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع وكيل أول وزارة التربية والتعليم بضرورة متابعه أعمال تطهير وتعقيم المدارس بصفه يوميه وتوفير التهوية الجيدة بالفصول الدراسية والمكاتب الإدارية ومتابعه الالتزام بالتباعد الاجتماعى بالأماكن المغلقة وإلزام المراقبين والطلاب بارتداء الكمامة الواقية وكذلك وضع الملصقات واللافتات الإرشادية للتوعية بخطورة فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية من العدوى به.

وفى هذا الإطار أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى قيام إدارتى السن المدرسى، وصحة البيئة بالمديرية بتشكيل لجان عمل والمرور على عدد من المدارس بنطاق المحافظة لمتابعة كافة الإجراءات الصحية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا والتأكد من ارتداء الطلاب والمراقبين الكمامة الواقية، وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، والتأكد من النظافة العامة باللجان مع وضع سلات لجمع القمامة، وكذلك توافر المطهرات بدورات المياه والتفتيش على خزانات المياه بالمدارس، للتأكد من فصل خزانات المياه المستعملة فى أعمال الدفاع المدنى والحريق عن شبكة مياه الشرب، وعدم استخدام أى طلمبات حبشية كمصدر لمياه الشرب، مع الاطمئنان على سلامة المرافق بجميع المدارس من مياه شرب وكهرباء ووصلات صرف الصحى وغيرها.

أضاف وكيل وزارة الصحة قيام إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بالمديرية والفرق التابعة للإدارات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، بالاستمرار فى مواصلة أعمال التطهير اليومى بكافة المدارس والمعاهد الأزهرية وذلك بالتنسيق مع مديريتى التربية والتعليم والأوقاف، لافتا إلى أنه تم إجراء أعمال تطهير وتعقيم بجميع الفصول واللجان، وكذلك تطهير الأسطح بمادة الكلور المطهرة بالنسب المحددة وفقًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان، مؤكدا الاستمرار فى متابعة تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية بجميع المدارس حتى نهاية فترة الامتحانات، للحفاظ على صحة الطلاب والمراقبين بجميع مدارس المحافظة.