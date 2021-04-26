محافظة القاهرة تمنع تحويل الوحدات السكنية لأنشطة تجارية

كتب ـ سيد الخلفاوى

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضرورة التصدي الفوري لجميع صور المخالفات وعدم السماح بعودة فوضى البناء المخالف مرة أخرى نفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي بكل حزم لمخالفات البناء وإعلاء كلمة القانون .

وفي هذا السياق، وفي استجابة سريعة لشكاوى سكان تقسيم عمر بن الخطاب - حي السلام اول - كلف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مسئولي المنطقة الشرقية وحي السلام اول بإزالة مخالفة تحويل من سكني إلى تجاري بالعقار رقم 127 تقسيم عمر بن الخطاب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالك العقار.

وأشرف المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، على حملة بالعقار محل الشكوى، و تم إحالة المالك الى النيابة وإجباره بالبناء مرة أخرى سكنى وتم التوجيه للحى باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

يذكر أن منطقة تقسيم عمر بن الخطاب شهدت الأيام الماضية انهيار عقار مكون من 10 طوابق وراح ضحيته عدد كبير من السكان .

وكانت غرفه العمليات بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغا اليوم من سكان تقسيم عمر بن الخطاب الذين يتضررون من تحويل مالك العقار رقم 127 بعض الوحدات السكنية إلي تجاري مخالفا القانون ومحدثا تلفيات بالعقار.





