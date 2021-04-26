اليوم السابع
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خالد صلاح
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مباحثات روسية- فرنسية حول النزاع الداخلي في أوكرانيا تؤكد ضرورة تنفيذ اتفاقيات مينسك

الإثنين، 26 أبريل 2021 09:18 م
مباحثات روسية- فرنسية حول النزاع الداخلي في أوكرانيا تؤكد ضرورة تنفيذ اتفاقيات مينسك فلاديمير بوتين
(أ ش أ)

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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون - خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين - النزاع الداخلي في أوكرانيا، معربين عن قلقهما إزاء تصاعد التوتر جنوب شرقي البلاد.

ذكر بيان صحفي للكرملين نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك": "بمبادرة من الجانب الفرنسي، جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تم التركيز خلاله على النزاع الداخلي في أوكرانيا، والإعراب عن القلق إزاء تصعيد التوتر جنوب شرقي أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي لفت انتباه نظيره الفرنسي إلى الأعمال الاستفزازية التي تقوم بها كييف، والتي تهدف إلى توتر الأوضاع على خط التماس، وتجاهل أحكام اتفاقيات مينسك وضرورة امتثال كييف امتثالا صارما للاتفاقات التي تم التوصل إليها مسبقا؛ لاسيما بشأن إقامة حوار مباشر حوار مع دونيتسك ولوهانسك والتسجيل القانوني للوضع الخاص لدونباس.

وأضاف البيان: "وبدوره، أطلع إيمانويل ماكرون نظيره الروسي على فحوى مفاوضاته الأخيرة في باريس مع الرئيس الأوكراني".

 


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فلاديمير بوتين

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