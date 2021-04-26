كيف تورد قمحك لصوامع الحكومة؟.. وكيل وزارة التموين يشرح الخطوات.. لايف

الغربية - عادل ضرة

قدم "اليوم السابع" بثا مباشراً من داخل إحدى صوامع الغلال بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، لمتابعة عمليات فرز وتوريد القمح للموسم الجديد، والذى انطلق فى 20 أبريل الجارى.

وقال المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة تنتظر موسم حصاد وتوريد القمح فى هذه الفترة الزمنية من كل عام، وهناك 5 لجان داخل الصوامع والشون لمتابعة عمليات الاستلام والتوريد، تضم كل لجنة فى عضويتها عضو من التموين والزراعة وسلامة الغذاء ومباحث التموين، لفحص القمح فور وصوله للصوامع والشون.

وأضاف أن المزارع أو المورد فور وصوله للشون أو الصوامع يدخل على الميزان لوزن الحمولة ومنها لمرحلة الفرز ، ويتم اختيار عينات عشوائية من القمح ويقوم عضو سلامة الغذاء واللجنة المشكلة بفحص درجة الرطوبة للعينة الواردة باستخدام إحدى التقنيات المخصصة لذلك .

وأضاف أن الرطوبة أقل من 14٪ تكون الجودة 23.5، مشيراً أن الوزارة رفعت سعر الطن لـ 725 جنيه بزيادة 25 جنيه عن العام الماضى فى صالح المزارع .

وأضاف أن القمح درجة نقاء 23.5 سعر الطن 725 جنيه ، أما درجة نقاء 23 سعر الطن 715 جنيه ، وجودة 22.5 سعر الطن 705 جنيه، مؤكداً أن المزارع بتسلم قيمة القمح فى مدة زمنية أقصاها 48 ساعة .

وأضاف أن هناك 22 صومعة وهنجر وشونة بنطاق المحافظة لاستلام محصول القمح ، مشيراً أن المساحة المنزرعة هذا العام 131338 ألف فدان وكل فدان ينتج طن بما يعنى 131338 طن ومن المتوقع أن يصل المستهدف إلى 150 ألف طن هذا العام.