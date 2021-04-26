كيف تم تطوير قرية الفواخير بمنطقة مصر القديمة فى القاهرة.. اعرف التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

تحتضن محافظة القاهرة مشروع تطوير "الفواخير" ، والذي تقيمه المحافظة بمنطقة مصر القديمة، وهو من المشروعات القومية الهامة، ورغم أنه كان من الاستثمارات المعطلة منذ 10 سنوات، إلا أنه تم حل مشاكله الأن والبدء في تشغيله .. وفى النقاط التالية نستعرض ما تم من أعمال.

1. المشروع له أهمية للحفاظ على مهنة الفخار وتطويرها وتحويلها إلى حرفة صديقة للبيئة.

2. يضم أكثر من 150 فاخورة تعمل بالغاز الطبيعي.

3. تم الانتهاء من السور الحجري الخلفي للجبل ودهان أعمدة الإنارة الداخلية .

4. الانتهاء من مراجعة أعمال الغاز وباقي المرافق ونشر المسطحات الخضراء .

5. تم تشكيل مجلس أمناء يضم عناصر من شاغليه.

6. سيتم التعاقد مع أفراد حراسة ونظافة وصيانة المشروع للحفاظ عليه.

7. تم إنشاء المركز التكنولوجي لتطوير المهنة وتدريب العاملين على تطوير أساليبهم بما يتماشى مع احتياجات الأسواق العالمية.

8. تم التشغيل الفعلى لأول فرن بقرية الفواخير يعمل بالغاز الطبيعى وبولاعات ذاتية.

9. جارى تركيب باقى الافران على التوالى ومتابعة التنسيق مع شركات المرافق لتسريع اجراءات التعاقد .

10. إنشاء مقاعد ولاند سكيب ونافورة وبرجولات خشبية بتصميمات .

11. انشاء معرض مفتوح بالإضافة إلى وجود ساحة انتظار للسيارات والحافلات الخاصة بالسائحين .

12. سيتم إنشاء مول لعرض منتجات القرية بشكل حضارى وراقى يليق مع قيمة هذا النوع النادر من الفن.

13. عرض المنتجات اون لاين لتنشيط حركة البيع والشراء بالقرية .

14. التنسيق مع وزارة السياحة لوضع القرية ضمن المزارات الخاصة بالرحلات .

15. تنفيذ نظام للإنارة لكى تظهر المنتجات بشكل واضح على مدار 24 ساعة.