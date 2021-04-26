قوافل أبواب الخير تصل الإسكندرية لتوزيع 132 طن سلع ودواجن لـ10 آلاف أسرة

كتب ــ مدحت وهبة

يواصل صندوق تحيا مصر، لليوم الرابع عشر على التوالى، توفير المواد الغذائية والدواجن للأسر الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن حملة أبواب الخير التي أطلقها الصندوق بمناسبة شهر رمضان المعظم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.



واستقبل صباح اليوم محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، قافلة أبواب الخير والتي تتضمن 120 طنا من المواد الغذائية الجافة، بالإضافة إلى 12 طنا من الدواجن ليتم توزيعها على 10 آلاف أسرة في عدة مناطق منها، "أبو قير، الطابية، خورشيد، نجع العرب، حلب، مسعود، الناصرية، عرابي، وأبيس" بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.



من جانبه، قال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن قوافل حملة أبواب الخير تمثل أحد أنشطة الصندوق التي ينفذها لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق خلال شهر رمضان المعظم، لافتا إلى أن القوافل قامت بتوصيل المواد الغذائية والدواجن إلى نحو 362 ألف أسرة في 20 محافظة حتى الآن هي: شمال سيناء، وجنوب سيناء، ومطروح، والقاهرة، الجيزة، والقليوبية، والغربية، والبحيرة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، ودمياط، والإسكندرية، ومن المزمع الاستمرار في عملية التوزيع وصولا إلى 650 ألف أسرة خلال الأيام القادمة.



وأضاف، أن قوافل الحملة مستمرة في توفير المواد الغذائية والدواجن طوال شهر رمضان، لتحصل كل أسرة على كرتونة تتضمن (4 كيلو أرز، و1.5 مكرونة، وعبوة زيت، ونصف كيلو فول تدميس، و2 كيلو سكر، وعبوة سمن، وعبوة شاي، وكيلو بلح)، كما يتم توزيع الدواجن في شكل شنطة تزن 1.2 كيلو جرام، بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة.



وأوضح عبد الفتاح، أن الحملة وفرت أيضا ما يقرب من نصف مليون وجبة جاهزة لإفطار الصائمين في 16 محافظة حتى الآن، وذلك بالتوازي مع توزيع المواد الغذائية الجافة، حيث يتم تجهيز 33500 وجبة يوميا لإفطار الصائم، لافتا إلى أن حملة أبواب الخير تستهدف الأسر الأولى بالرعاية طبقا لقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، وفي مقدمتهم المرأة المعيلة، والعمالة غير المنتظمة، ودور رعاية الأيتام وأطفال بلا مأوى، مع مراعاة الوصول إلى الفئات المستحقة في المناطق الحدودية ، كحلايب وشلاتين، وقرى أسوان، وشمال سيناء.



يذكر أن صندوق تحيا مصر سجل 3 أرقام قياسية في موسوعة جينس العالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية خلال فصل الشتاء، إذ تضمنت القافلة 480 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الجافة، والدواجن، والملابس الشتوية، والأغطية، فضلًا عن توفير عددًا من أجهزة الغسيل الكلوي وحضّانات الأطفال المُبتسرين، وأطنان من المطهرات والكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.