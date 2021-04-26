فيديو يظهر لحظة ثوران بركان ساكوراجيما فى اليابان

كتب وكالات

ثار بركان جبل ساكوراجيما جنوب غربى اليابان، مطلقا عمودا من الدخان وصل ارتفاعه إلى أكثر من ألفين و300 متر للمرة الأولى منذ عام 2016.

ودعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية السكان فى مدينتى كاجوشيما وتاروميزو إلى حماية أنفسهم من التداعيات المحتملة للنشاط البركانى، وحذرتهم من سقوط الصخور والرماد واحتمال حدوث المزيد من الانفجارات.

وحسب السلطات فإن تدفق الحمم البركانية وصل إلى نحو 1.8 كيلومتر إلى الجنوب الغربى من المنطقة وتم توسيع منطقة التنبيه من كيلومترين إلى 2.4 كيلومتر.

وأكدت السلطات المحلية عدم ورود أى تقارير بشأن حدوث أضرار مادية أو بشرية، وتعرف منطقة ساكوراجيما اليابانية بوجود أحد أنشط البراكين فى المنطقة.