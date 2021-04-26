اليوم السابع
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الإثنين، 26 أبريل 2021 05:28 م
خالد صلاح
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غلق 8 مطاعم فى الدقهلية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتشكيلها خطورة

الإثنين، 26 أبريل 2021 04:50 م
غلق 8 مطاعم فى الدقهلية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتشكيلها خطورة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية فريق المحافظات

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كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بتشكيل لجنة للمرور على المنشآت الغذائية بمدينة المنصورة للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية منعا لانتشار فيروس كورونا .

وأشار المحافظ إلى أن الحملة أسفرت عن المرور على 8 منشآت غذائية "مطاعم" وتم إيقاف التشغيل ل 2 مطعم لوجود خطر داهم واتخاذ الاجراءات القانونية للغلق الإدارى لـ 6 مطاعم بدون ترخيص وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعدم الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية وترك مسافة التباعد بين الطاولات .

كما أشار مختار إلى أنه تم تحرير 9 محاضر جنحة صحية لعدم حمل شهادة صحية وإعدام 8 لتر عصائر متنوعة و 10 كيلو مكرونة مطهيه 40 لتر زيت مغلى و30 كيلو خضار طازج.

ووجه المحافظ لوكيل وزارة الصحة بتكثيف المرور على المنشآت الغذائية المطاعم والمحلات والكافيهات بصفة مستمرة والتأكد من وجود التراخيص اللازمة وتطبيق الإجراءات الإحترازية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

 


الدقهليه

محافظ الدقهليه

صحه الدقهليه

غلق مطاعم مخالفة

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