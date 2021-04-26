غلق 17 صيدلية مخالفة وأدوية منتهية الصلاحية بالفيوم.. صور

الفيوم - رباب الجالى

أعلنت محافظة الفيوم، عن غلق 17 صيدلية، وضبط أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، وذلك خلال حملات مكبرة لإدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالفيوم ، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ، خلال الأسبوعين الماضيين ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم ، لضبط سوق الدواء .

وأوضح الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن الحملات أسفرت عن ضبط مخزن أدوية غير مرخص بإحدى الشقق بناحية بندر الفيوم ، به كميات كبيرة من أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، لافتا إلى التحفظ عليها وتحريزها ، كما تم ضبط أدوية مهربة وأدوية تابعة لمستشفيات حكومية بإحدى الصيدليات بمحيط بندر الفيوم ، وضبط أدوية منتهية الصلاحية بصيدلية أخرى بنطاق مركز الفيوم .

وفى مركز طامية ، تم ضبط أدوية منتهية الصلاحية بإحدى الصيدليات، وأدوية غير مسجلة ومجهولة المصدر بصيدليات أخري ، وفى إطسا تم ضبط ألبان مدعمة خاصة بوزارة الصحة بإحدى الصيدليات ، أما فى مركزى يوسف الصديق وسنورس، فقد تم ضبط أدوية خاصة بالمستشفيات الحكومية، وأدوية مجهولة المصدر بعددٍ من الصيدليات، موضحاً أنه تم تحرير محاضر لجميع المخالفات التى تم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشف وكيل وزارة الصحة ، أن تلك الحملات أسفرت عن غلق لعدد 17 صيدلية بمختلف أنحاء المحافظة لمخالفة القوانين وعدم تعيين مدير مسئول للمنشأة.



الأدوية المضبوطة



المضبوطات بالحملة