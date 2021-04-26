غلق 17 صيدلية مخالفة وأدوية منتهية الصلاحية بالفيوم.. صور

أعلنت محافظة الفيوم، عن غلق 17 صيدلية، وضبط أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، وذلك خلال حملات مكبرة لإدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالفيوم ، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ، خلال الأسبوعين الماضيين ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم ، لضبط سوق الدواء .
وأوضح الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن الحملات أسفرت عن ضبط مخزن أدوية غير مرخص بإحدى الشقق بناحية بندر الفيوم ، به كميات كبيرة من أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، لافتا إلى التحفظ عليها وتحريزها ، كما تم ضبط أدوية مهربة وأدوية تابعة لمستشفيات حكومية بإحدى الصيدليات بمحيط بندر الفيوم ، وضبط أدوية منتهية الصلاحية بصيدلية أخرى بنطاق مركز الفيوم .
وفى مركز طامية ، تم ضبط أدوية منتهية الصلاحية بإحدى الصيدليات، وأدوية غير مسجلة ومجهولة المصدر بصيدليات أخري ، وفى إطسا تم ضبط ألبان مدعمة خاصة بوزارة الصحة بإحدى الصيدليات ، أما فى مركزى يوسف الصديق وسنورس، فقد تم ضبط أدوية خاصة بالمستشفيات الحكومية، وأدوية مجهولة المصدر بعددٍ من الصيدليات، موضحاً أنه تم تحرير محاضر لجميع المخالفات التى تم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكشف وكيل وزارة الصحة ، أن تلك الحملات أسفرت عن غلق لعدد 17 صيدلية بمختلف أنحاء المحافظة لمخالفة القوانين وعدم تعيين مدير مسئول للمنشأة.
الأدوية المضبوطة
المضبوطات بالحملة
تشميع الصيدليات المخالفة
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