عيد القيامة بدون جمهور فى الطائفة الإنجيلية.. اعرف التفاصيل

كتب ــ محمد الأحمدى

أعلنت الطائفة الإنجيلية فى مصر برئاسة الدكتور القس أندريه زكى، عن انعقاد الاحتفال الرسمي للطائفةِ بعيد القيامة المجيدِ، بدون جمهور، مؤكدة أن الحضور سيقتصر على أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، وورعاة كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية وشيوخها، وذلك يوم السبت 1 مايو الواحدة والنصف ظهرًا بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية.

وصرح رئيس الطائفة الإنجيلية: "إنه حرصًا على صحة الجميع ونظرًا للظروفِ التي يمر بها العالم من تحديات انتشار فيروس كورونا، قررنا الاحتفال بعيد القيامة المجيد بدون جمهور، وسيتم بث الاحتفال على التليفزيون المصري وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية".

وأضاف: "نصلي من أجل سلامة شعبنا العظيم وبلادنا الغالية مصر، وكل بلاد العالم".