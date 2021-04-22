الطائفة الأنجيلية تنظم احتفالا بمناسبة عيد القيامة المجيد أول مايو

كتب: محمد الأحمدى

تنظم الطائفة الأنجيلية بمصر الجديدة فى الأول من مايو المقبل، احتفالاً رسميا بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث أكدت على جميع الحضور الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويترأس الاحتفالية الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية ، ومن المقرر أن يشارك بالحضور رؤساء الطوائف الإنجيلية المختلفة، وأعضاء المجلس الإنجيلى العام، والقس يوسف سمير راعى الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.

ويشارك التسبيح فريق ترانيم الحياة الأفضل، وأيضا بفقرات التسبيح والترنيم المايسترو ناير ناجى، والسوبرانو دينا إسكندر.

جدير بالذكر أن هذا الاحتفال يحيى ذكرى قيامة يسوع المسيح من موته بعد 3 أيام من صلبه وتعذيبه كما هو مسطور فى العهد الجديد، وفيه ينتهى الصوم الكبير الذى اختتم بـ"أسبوع الآلام"، ذلك بالإضافة إلى أنه ذكرى بداية زمن القيامة المستمر فى السنة الطقسية 40 يوماً حتى عيد العنصرة الذى يقصد به حلول الروح القدس على تلاميذ المسيح بعد صعود يسوع بعشرة أيام بحسب رواية سفر أعمال الرسل، و يتم الاحتفال به بعد عيد الفصح بخمسين يومًا.