اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 أبريل 2021 04:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الطائفة الأنجيلية تنظم احتفالا بمناسبة عيد القيامة المجيد أول مايو

الخميس، 22 أبريل 2021 03:00 ص
الطائفة الأنجيلية تنظم احتفالا بمناسبة عيد القيامة المجيد أول مايو الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيليَّة بمصر
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنظم الطائفة الأنجيلية بمصر الجديدة فى الأول من مايو المقبل، احتفالاً رسميا بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث أكدت على جميع الحضور الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
 
ويترأس الاحتفالية الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، ومن المقرر أن يشارك بالحضور رؤساء الطوائف الإنجيلية المختلفة، وأعضاء المجلس الإنجيلى العام، والقس يوسف سمير راعى الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.
 
ويشارك التسبيح فريق ترانيم الحياة الأفضل، وأيضا بفقرات التسبيح والترنيم المايسترو ناير ناجى، والسوبرانو دينا إسكندر.
 
جدير بالذكر أن هذا الاحتفال يحيى ذكرى قيامة يسوع المسيح من موته بعد 3 أيام من صلبه وتعذيبه كما هو مسطور فى العهد الجديد، وفيه ينتهى الصوم الكبير الذى اختتم بـ"أسبوع الآلام"، ذلك بالإضافة إلى أنه ذكرى بداية زمن القيامة المستمر فى السنة الطقسية 40 يوماً حتى عيد العنصرة الذى يقصد به حلول الروح القدس على تلاميذ المسيح بعد صعود يسوع بعشرة أيام بحسب رواية سفر أعمال الرسل، و يتم الاحتفال به بعد عيد الفصح بخمسين يومًا.

الطائفه الانجيليه

اندريه زكى

عيد القيامه

عيد القيامه المجيد

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكنيسة الأسقفية تعلن إجراءات احترازية لصلوات أسبوع الآلام وقداس عيد القيامة

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 12:32 م

صور.. أصول تاريخية وموروثات ثقافية عمرها 750 عاما وراء واقعة مجسم الكعبة بالإسكندرية.. موكب "الكسوة" للمسلمين وزفة عيد القيامة للمسيحيين مناسبات ارتبطت بالوجدان الشعبى.. والمحافظ: المشكلة كانت فى خرق الحظر

الأحد، 26 أبريل 2020 12:00 ص

500 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة بنى سويف بمناسبة عيد القيامة المجيد وشهر رمضان

الثلاثاء، 21 أبريل 2020 03:14 م

فيديو.. حلت كورونا وغاب المصلون في احتفالات عيد القيامة

الأحد، 19 أبريل 2020 11:41 م

توزيع مساعدات غذائية على 1000 أسرة فى عيد القيامة بأسوان.. صور

الأحد، 19 أبريل 2020 09:46 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة