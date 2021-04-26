طرح 120 شقة بمقدم 9 آلاف وقسط 250 جنيها شهرياً بالزينية الأقصر.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن مجلس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر بقيادة العقيد أحمد الهواري رئيس المدينة، عن إعادة فتح باب التقديم على شقق الزينية بحري بإجمالى (120 شقة)، وذلك اعتبارا من 20 أبريل الجارى، وحتى 20 يونيه المقبل، وذلك بتسهيلات مميزة للمواطنين لحجز شققهم فى العقارات الجديدة بالمدينة.

وقال العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية، لـ"اليوم السابع"، أنه يتم الحجز فى الـ120 شقة بقرار من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمقدم 9000 جنيه والباقي على 20 سنة بقسط 250 جنية شهرياً، وذلك لفتح الفرصة لجميع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط اللازمة للحجز فى شقق الإسكان الاجتماعى.

وأوضح العقيد أحمد الهوارى، أنه يتم الحجز بسداد المقدم ويرد فى حالة عدم التخصيص، ودفع مبلغ 125 جنيه مصاريف استعلام لا ترد، وذلك فى حساب الصندوق بالبنك المركزى المصرى، من خلال بنك التعمير والإسكان بالأقصر، وسيتم دفع مبلغ يعادل 5% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة عند التعاقد، وغيرها من شروط وأسلوب السداد تم تجميعها فى أوراق تسلم للمتقدمين لحجز الشقق، أما المستندات المطلوبة فتشمل صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجته سارية، وتقديم شهادة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى أو السنوى للزوج والزوجة، أو أي مستندات يراها العميل توضح دخله وتعزز أو تضيف الدخل، وغيرها من الشروط اللازمة.



أسلوب السداد بالشقق والمستندات المطلوبة



قرار محافظ الأقصر بالموافقة على طرح الشقق