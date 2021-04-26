ضبط كميات عصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، من ضبط كميات كبيرة من العصائر الخطرة على الصحة العامة، وذلك خلال حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، وإحكام السيطرة على الأسواق ومتابعة السلع المباعة للمواطنين.

وقالت مديرية التموين ببورسعيد، فى بيان لها، أن الحملة أسفرت عن ضبط كمية تقدر بـ1440 عبوة عصير غير مطابقة للمواصفات القياسية لاحتوائها على ألوان ومكسبات طعم صناعية مما يضر بالصحة العامة.

ومن جانبه أكد ناصر ثابت، مدير عام مديرية التموين بالمحافظة، أنه قد تم اختبار العصير معمليًا من قبل، وأفادت النتيجة أنه غير صالح للاستهلاك الآدمى، ويسبب أضرارًا جانبية على المدى القصير منها الصداع- الغثيان - ألم فى الصدر - الحساسية - الدوار - وفرط الحركة لدى الأطفال.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة رقم 2611 لسنة 2021 جنح الزهور، مخالفة للقرار الوزارى 113 لسنة 1994 الخاص بحظر تداول السلع مجهولة المصدر وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.